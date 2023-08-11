В праздничной коробке оказалась еще одна жена: девушка сделала необычный сюрприз мужу на день рождения

Жительница Узбекистана решила порадовать супруга на день рождения необычным сюрпризом. Она подарила возлюбленному вторую жену, после чего оказалась в отделе полиции. Об этом сообщает Woman.ru.

К сюрпризу девушка отнеслась ответственно. Она заказала для подарка большую коробку с бантом, а саму невесту одела в роскошное свадебное платье. Несмотря на то, что муж и представить не мог себе такое развитие событий, он сразу заулыбался и на празднике выглядел вполне счастливым.

Видео с распаковкой «подарка» выложили в социальные сети. Девушку сразу вызвали на профилактическую беседу в полицию, так как многоженство в Узбекистане грозит уголовной ответственностью.

Тогда девушка опубликовала еще один ролик, в котором она объяснила, что организовала этот сюрприз лишь в качестве шутки и вовсе не хотела бы всерьез делить супруга с кем-то еще. После этого полицейские простили гражданку и решили отпустить ее домой.

Ранее мы писали, что в Подмосковье 52-летняя женщина хотела прокатиться с мужем на воздушном шаре в честь его дня рождения. Однако во время полета что-то пошло не так и одежда супругов загорелась. Пару экстренно госпитализировали с серьезными ожогами по всему телу.