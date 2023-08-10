В Подмосковье супружеская пара загорелась на воздушном шаре

В Подмосковье супружеская пара решила прокатиться на воздушном шаре. Однако во время полета случилась катастрофа: с горелки сорвался шланг, и огонь перекинулся на одежду людей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все произошло в поселении Вороновском. Женщина захотела подарить мужу полет на воздушном шаре в честь его 55-летия. Но в ходе подъема что-то пошло не так, одежда супругов загорелась.

Пару экстренно спустили на землю и отвезли в реанимацию. Во время спуска пострадавшие терпели адскую боль. У них диагностировали серьезные ожоги головы, лица, шеи, ног и рук. У женщины обожжено 12% поверхности тела, а у мужчины – 32%.

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