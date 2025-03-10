В последний момент передумал и заплакал: школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками

В городе Лысьве Пермского края школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками. Однако в последний момент несовершеннолетний передумал и заплакал, передает Telegram-канал Baza.

Девятиклассник пришел в образовательное учреждение утром 6 марта. С собой у парня был тяжелый рюкзак. С ним он прошел пост охраны и направился в туалет. Там школьник надел балаклаву и приготовил зажигательную смесь.

О странном юноше узнал социальный педагог. Ему сообщили другие подростки. Вместе они отправились к пульту видеонаблюдения и увидели, как девятиклассник подошел к кабинету, но ничего не сделал.

Ученик спустился на первый этаж и стал плакать. Позже он рассказал, что хотел поджечь класс, но не смог. Несовершеннолетнего отправили в больницу для проверки психического здоровья. В рюкзаке у школьника нашли 3 баллончика, 3 коктейля Молотова, икону, 2 складных ножа, зажигалку, две игрушечные машинки и ноутбук.

Ранее десятиклассник из Балашихи принес в школу кухонный нож и топорик. Его задержала охрана.