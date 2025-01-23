В Балашихе десятиклассник пришел в школу с топором и ножом

Десятиклассник из Балашихи принес в школу кухонный нож и топорик и был задержан охранником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Инцидент произошел в четверг утром. На входе в школу в Балашихе охранник нашел у десятиклассника в портфеле кухонные нож — 10 см и топорик для мяса. По словам школьника, эти предметы он забыл выложить и якобы планировал отнести бабушке», — рассказал собеседник агентства.

Как уточняется, никакой опасности для жизней и здоровья обучающихся в данный момент нет. Цели юноши и его планы относительно ножа и топора устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Новом Уренгое подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в одноклассницу. Оружие он приобрел на маркетплейсе — при этом, как сообщают очевидцы, в девочку он попал случайно и «всего лишь прострелил ей щеку».