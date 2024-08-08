В поселке под Волгоградом цыгане ночью напали на многодетную семью и избили полицейских

В поселке Иловля Волгоградской области произошел конфликт между группой цыган и многодетной семьей. Ночью соседи вломились в их дом, избили главу семейства и угрожали убить. Затем цыгане избили прибывших на место полицейских.

Соответствующая версия стала распространяться в соцсетях.

Сайт V1.RU узнал суть конфликта и пообщался с главой семейства: он разговаривал с корреспондентами с оружием в руках.

«Я на самом деле переживаю за жизнь семьи и свою жизнь», - признался он.

У мужчины беременная жена и трое детей. По словам жителя поселка, 7 августа цыгане допоздна распивали алкоголь и слушали песни.

«Около полуночи начали долбиться в калитку. Всё длилось около 2,5 часов. Я, моя жена, мать и старший сын — непосредственно свидетели. Мы видели, кто избивал полицейских, кто угрожал шеи резать», - рассказал собеседник издания.

В правоохранительных органах изложили свою версию конфликта. По данным полиции, «соседи поссорились из-за забора». Один из участников конфликта пытался «наехать» на наряд полиции. Но был доставлен в отдел и может стать обвиняемым по уголовной статье.

Хозяин дома рассказал, что конфликт начался из-за трех соток земли. Мужчина честно приобрел у государства участок. Половина земли его, половина – государственная.

«А я не могу пользоваться своей землей. Не могу даже забор поставить. Они же лазают по моей земле, подходят к сараям», - сообщил собеседник и добавил, что вместо цивилизованного решения они «предпочли совсем по-другому себя вести».

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