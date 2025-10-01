В Польше подростки избили украинца и нарисовали на его лице нацистскую символику

В польском городе Вроцлаве подростки напали на 23-летнего гражданина Украины. Они избили мужчину, после чего обрили налысо и нарисовали на его лице нацистскую символику. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные источники.

По предварительной информации следствия, злоумышленники заранее спланировали преступление. Они создали в соцсетях фейковый профиль 16-летней девушки, с помощью которого заманили пострадавшего на встречу.

После этого на месте на него напали несколько человек. Подростки не только применили физическое насилие, но и подвергли жертву унижениям, снимая свои действия на видео.

В правоохранительных органах подтвердили, что все несовершеннолетние были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

