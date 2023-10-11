В полицию Петербурга поступило сразу два заявления от покусанных женщинами людей

В полицию Санкт-Петербурга за сутки поступило сразу два заявления от покусанных женщинами людей. При этом травмы были такими, что пострадавшим пришлось обратиться за помощью к медикам.

По данным Фонтанки, первый случай произошел в районе Комарово. Как рассказала 58-летняя потерпевшая, она вызвала такси, водителем которого оказалась женщина. В конце поездки между дамами произошел конфликт, и пассажирка получила укус в левую руку.

Кроме того, в ночь на 11 октября в одну из больниц города обратился житель Фермского шоссе. Медики диагностировали у него синяк на левом плече и ссадину на предплечье.

По словам мужчины, он стал жертвой собственной жены. В ходе домашнего конфликта женщина поцарапала и укусила своего мужа. Пациента отпустили домой после осмотра.

Ранее мы писали, что 44-летний житель Петербурга обратился в травмпункт за оказанием медицинской помощи. Врачи зафиксировали у него ссадину левой теменной области. По словам пострадавшего, он стал жертвой нападения случайной прохожей. У одного из ресторанов на Кронверкской набережной агрессивная женщина укусила его за голову.