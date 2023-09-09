Незнакомка укусила мужчину за голову у петербургского ресторана поздно ночью

Житель Северной столицы поведал историю странного нападения, в результате которого получил травму головы. Петербуржец стал целью для неизвестной женщины — та приметила его у ресторана и вцепилась зубами, передает Фонтанка.

Утром 8 сентября пострадавший 44-летний мужчина обратился в травмпункт за оказанием медицинской помощи. Врачи, осмотревшие горожанина, зафиксировали у него ссадину левой теменной области. Поврежденное место привлекло внимание специалистов, ведь его происхождение весьма необычно.

В беседе с медиками мужчина рассказал, что стал жертвой нападения случайной прохожей. У одного из ресторанов на Кронверкской набережной в три часа ночи агрессивная женщина укусила его за голову. Из-за чего незнакомка так себя повела — неизвестно. Пострадавший петербуржец пока не обращался с заявлением в правоохранительные органы. После получения необходимой помощи он отправился долечиваться домой.

Ранее в Северной столице произошел конфликт между жильцом дома и посетительницей театра. Мужчина подрался с женщиной из-за усталости от светской жизни.