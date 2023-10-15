В полицию его сдала жена: мужчина на протяжении четырех лет растлевал дочь-школьницу

Жителю Барнаула, который развращал свою 11-летнюю дочь, грозит до 20 лет тюрьмы за совершенное преступление. При этом мужчина не осознает своей вины — по его словам, девочка сама настаивала на интимной близости, передает Telegram-канал Mash.

В 11 лет школьница стала испытывать симпатию к однокласснице. О пережитых чувствах девочка рассказала отцу. Тот посоветовал дочке завести мальчика и проявить с ним инициативу. Но рекомендации родителя не помогли, и несовершеннолетняя якобы захотела действовать по-другому. Девочка попросила отца заняться с ней сексом. В итоге мужчина согласился и вступал в преступную связь с ребенком на протяжении четырех лет.

В полицию жителя Барнаула сдала жена. Правоохранители задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело. Глава семейства не признает свою вину. Дочь тоже настаивает на том, что ее отец ни в чем не виновен.

Ранее в Костроме местные жители попросили полицию проверить семью, в которой родители разрешают детям пить водку и насиловать сестру. При этом органы опеки утверждают, что никаких жалоб не получали.