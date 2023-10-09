В Костроме потребовали проверить семью, в которой родители разрешают детям пить водку и насиловать сестру

В Костроме соседи потребовали проверить семью после рассказов детей. Несовершеннолетние заявили, что с разрешения взрослых пьют водку, курят и насилуют восьмилетнюю сестру.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Семья проживает в поселке Поназырево. По словам жителей, дети убивают кошек, могут выбежать с палками или кирпичами. Попытки поговорить с матерью не дают результатов – женщина нецензурно выражается и грозит отрубить голову.

Опека утверждает, что семья адекватная и там все в порядке. Соседи другого мнения: они заметили, что перед визитом опеки из дома тачками вывозят мусор.

Жительница поселка поделилась, что дети рассказывают о жизни в семье.

«По словам старших братьев – они насилуют младшую сестру 8 лет, потому что мама с папой разрешают… Сигареты у них есть, курят, пьют водку и хвалятся, что могут 7 стопок выпить», - сообщила соседка.

Она считает, что этим детям или нужен психолог, или требуется помощь.

Ранее сообщалось, что в Саратове приставы изъяли из квартиры ребенка, где не было еды и кровати.