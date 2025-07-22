В полиции проверят видео похорон с голым мужчиной в Анапе

В полиции проверят видео похорон с голым мужчиной. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

На днях в Сети появилось видео с похорон в Анапе — во вскрытом по требованию родных гробе лежал голый мужчина, на голове которого был черный пакет. Родственники рассказали, что передавали ритуальному агентству одежду усопшего и заплатили 16 тысяч рублей за церковные атрибуты.

Полицейские после волны публикаций в СМИ заинтересовались кадрами — они заявили, что по факту случившегося будет инициирована проверка.

«В сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, в которой граждане при захоронении родственника в станице Гастагаевской (город Анапа) обнаружили неподобающее предоставление ритуальных услуг… В ОМВД России по городу Анапа данный факт зарегистрирован», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее мы писали о том, что полиция возбудила дело в отношении экс-бойфренда режиссера Игуменцевой.