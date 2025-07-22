Три года и 10 отказов: полиция наконец возбудила дело в отношении экс-бойфренда режиссера Игуменцевой

Полиция возбудила уголовное дело на бывшего мужа режиссера Игуменцевой. Об этом сообщает mk.ru.

На протяжении трех лет режиссер Таисия Игуменцева добивалась возбуждения уголовного дела в отношении своего экс-бойфренда. Девушка рассказывала, что будучи беременной, мужчина регулярно ее избивал.

Несмотря на многочисленные доказательства и экспертизы, полиция раз за разом отказывала в возбуждении уголовного дела. При этом прокуратура несколько раз вставала на сторону режиссера и требовала возбудить дело, но в итоге Игуменцева получила около 10 отказов от полиции.

Спустя время и благодаря шумихе в СМИ, полицейские наконец завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

Сама Игуменцева с радостью восприняла новость о возбуждении дела в отношении бывшего возлюбленного.

«Я считаю, что какие-то вещи нельзя забывать, за них человек должен быть наказан. Но по закону», — заявила она.

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