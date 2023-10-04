В поле под Выборгом нашли машину пропавшей месяц назад многодетной матери и скелет
В поле под Выборгом нашли сгоревшую машину многодетной матери и скелет.
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В Ленобласти официально завершили поиски многодетной матери, пропавшей месяц назад. Найдена сгоревшая машина, которая ей принадлежала. Помимо этого, обнаружен скелет: будет проведена экспертиза ДНК, которая установит, пол, возраст и личность человека.
Подробности узнал сайт Kp.ru.
Известно, что почти дотла сгоревшая машина стояла в поле, в абсолютно безлюдном месте. Родные ждут итогов экспертизы – результаты будут готовы через неделю.
Они говорят, что родственница была обеспеченна, трое детей часто отдыхали в разных городах.
Последние годы были для нее тяжелыми: многодетная мать пережила развод с мужем, потеряла мать, остался отец, который тяжело болен.
Источник рассказал изданию, что женщина страдала глубокой депрессией и несколько раз лежала в психиатрической клинике.
Напомним, россиянка ушла из дома, не предупредив родных. Трое детей после ее пропажи проживают с бывшим мужем.
Ранее мы писали, что в московской квартире нашли скелет мужчины, который пролежал там больше полугода.