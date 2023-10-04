В поле под Выборгом нашли машину пропавшей месяц назад многодетной матери и скелет

В Ленобласти официально завершили поиски многодетной матери, пропавшей месяц назад. Найдена сгоревшая машина, которая ей принадлежала. Помимо этого, обнаружен скелет: будет проведена экспертиза ДНК, которая установит, пол, возраст и личность человека.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Известно, что почти дотла сгоревшая машина стояла в поле, в абсолютно безлюдном месте. Родные ждут итогов экспертизы – результаты будут готовы через неделю.

Они говорят, что родственница была обеспеченна, трое детей часто отдыхали в разных городах.

Последние годы были для нее тяжелыми: многодетная мать пережила развод с мужем, потеряла мать, остался отец, который тяжело болен.

Источник рассказал изданию, что женщина страдала глубокой депрессией и несколько раз лежала в психиатрической клинике.

Напомним, россиянка ушла из дома, не предупредив родных. Трое детей после ее пропажи проживают с бывшим мужем.

Ранее мы писали, что в московской квартире нашли скелет мужчины, который пролежал там больше полугода.