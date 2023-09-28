В московской квартире нашли скелет мужчины, который пролежал там больше полугода

В московской квартире нашли скелет мужчины. Никто не интересовался им более полугода: именно столько тело находилось в жилище.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Мужчина проживал в доме на Чонгарском бульваре. 27 сентября дверь его квартиры вскрыли.

Внутри нашли скелет. Он принадлежал хозяину квартиры – мужчине 1943 года рождения.

По информации источника, мужчина умер естественной смертью. Однако, чтобы точно в этом убедиться, тело направили в морг. Там проведут экспертизу для выяснения причины его гибели.

Ранее сообщалось, что в квартире в Москве нашли мумию пенсионера. Старик полгода просидел мертвым в чулане. Труп нашли при инвентаризации жилья.

Пропажу мужчины никто не заметил. На момент смерти ему было 80 лет. По факту смерти начато расследование.