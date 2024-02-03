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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 февраля 2024, 10:45
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Оказался на улице без верхней одежды: трехлетнего ребенка спасли от гибели на морозе

В Забайкалье трехлетнего мальчика обнаружили на улице без верхней одежды в мороз.
Оказался на улице без верхней одежды: трехлетнего ребенка спасли от гибели на морозе

© Freepik

Правоохранители разбираются в ситуации, при которой трехлетний ребенок едва не погиб на улице от обморожения в Забайкальском крае. Мальчик без верхней одежды стоял на морозе, пока его мать распивала в гостях спиртные напитки, передает Chita.ru.

Оставленного без присмотра ребенка заметили на улице в селе Ононское Шилкинского района. Накануне, 2 февраля, двое подростков наткнулись на мальчика в одной футболке. Затем они нашли его мать и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках проверки установили, что женщина, пока сын был на улице, распивала спиртные напитки в гостях. При этом за мальчиком должен был наблюдать 17-летний брат.

Из-за переохлаждения ребенок попал в больницу. В отношении его матери составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Также ситуация будет обсуждаться на комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Красноярске школьник нашел на улице неизвестное вещество и употребил его. Через некоторое время несовершеннолетний скончался.

Источник фото:Freepik
Источник:Chita.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ребенок
мать