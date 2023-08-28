В поисках любви и секса: разведенного петербуржца нашли в крови на улице

Житель Северной столицы оказался в медучреждении после попытки навредить себе с помощью опасных предметов. Окровавленного мужчину нашли на улице. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, передает Фонтанка.

Сообщение о пострадавшем петербуржце поступило в медицинское учреждение накануне, 27 августа, около семи часов вечера. Очевидцы вызвали скорую к одному из домов на улице Композиторов в Выборгском районе города, где лежал окровавленный мужчина. При каких обстоятельствах он пострадал — было непонятно.

Медики госпитализировали жителя Северной столицы в тяжелом состоянии. Новоприбывшим пациентом оказался 48-летний мужчина, который, по данным СМИ, позиционировал себя как разведенного холостяка в поисках любви и секса. Также известно, что петербуржец предлагал услуги по установке дополнительного оборудования.

Сам мужчина чуть позже заявил, что на него никто не нападал. Он сам якобы пытался нанести себе вред. В настоящее время в этом разбираются правоохранители.

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