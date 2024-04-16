В поисках 30-летней финалистки конкурса «Миссис Бурятия» задействовали дроны

В Улан-Удэ привлекли дроны для поисков финалистки конкурса «Миссис Бурятия-2024». 30-летняя Сэсэг Буинова пропала в ночь с 11 на 12 апреля.

О задействованных в поисках беспилотных летательных аппаратах сообщили в отряде «ЛизаАлерт». Как рассказали РЕН ТВ в объединении, один дрон работает по методикам «ЛизаАлерт», в настоящее время идет обработка снимков. С помощью дронов обследуют открытые пространства, кромку береговой линии.

На третий день поисков было пройдено 1720 километров, выполнено 217 задач. К спасательной операции присоединились 420 человек.

В «ЛизаАлерт» заявили, что поиски ведут везде: и в городе, и в районах. Поиск охватывает большие территории.

Ранее сообщалось, что участница конкурса подрабатывала таксисткой и в день пропажи вышла в очередную смену. У торгового центра в ее машину подсел знакомый – в итоге оба пропали. Машину девушки нашли в одном из дворов без номеров.