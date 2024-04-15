Финалистка конкурса «Миссис Бурятия-2024» пропала при загадочных обстоятельствах

В Улан-Удэ пропала финалистка конкурса «Миссис Бурятия-2024». Речь идет о Сэсэг Буиновой, которая подрабатывала в такси и исчезла в очередную свою смену.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Девушка пропала 12 апреля, в ее поисках задействованы более 500 человек. Обстоятельства исчезновения выглядят загадочно.

В тот день девушка вышла для подработки в такси, однако домой не вернулась, связи с ней больше не было. В очередную смену возле торгового центра к ней в автомобиль подсел знакомый – мужчина тоже пропал.

Машина Буиновой найдена без номеров в одном из дворов. Номера лежали в багажнике.

У пропавшей остались муж и дети. По некоторым данным, пропажа носит криминальный характер.

Ранее сообщалось, что в Москве у мусорки нашли лежащую без сознания школьницу. На ее животе заметили следы уколов. Девушку увидел у баков дворник, он сообщил в полицию.

Знакомые найденной школьницы рассказали, что в последнее время она общалась с «плохой компанией» и часто сбегала из дома, вела себя странно.