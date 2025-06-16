В поездке произошел разрыв сосудов головного мозга: 47-летний байкер разбился насмерть в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 47-летний байкер разбился насмерть. Его жена рассказала, что в поездке у мужчины произошел разрыв сосудов головного мозга.

Подробности узнал сайт E1.ru.

Происшествие случилось 15 июня. Байкер врезался в бордюр и погиб на месте до приезда медиков. Мужчина возвращался с работы на дачу – там ждали жена и дети. В момент трагедии он был трезв.

«Экспертиза написала разрыв сосудов головного мозга, он жаловался на головные боли», - рассказала вдова.

По словам женщины, погибший с семи лет управлял мотоциклом. Последний мотоцикл купил недавно. Мужчина обучался экстремальному вождению и должен был получить права на этой неделе.

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