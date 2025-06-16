Опубликовано 16 июня 2025, 21:001 мин.
В поездке произошел разрыв сосудов головного мозга: 47-летний байкер разбился насмерть в Екатеринбурге
47-летний байкер разбился в Екатеринбурге из-за разрыва сосудов головного мозга.
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В Екатеринбурге 47-летний байкер разбился насмерть. Его жена рассказала, что в поездке у мужчины произошел разрыв сосудов головного мозга.
Подробности узнал сайт E1.ru.
Происшествие случилось 15 июня. Байкер врезался в бордюр и погиб на месте до приезда медиков. Мужчина возвращался с работы на дачу – там ждали жена и дети. В момент трагедии он был трезв.
«Экспертиза написала разрыв сосудов головного мозга, он жаловался на головные боли», - рассказала вдова.
По словам женщины, погибший с семи лет управлял мотоциклом. Последний мотоцикл купил недавно. Мужчина обучался экстремальному вождению и должен был получить права на этой неделе.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по мотогонкам Николай Красников разбился на машине на трассе.