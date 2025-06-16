Погиб в возрасте 40 лет 20-кратный чемпион мира по мотогонкам Николай Красников

Трагически погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам Николай Красников. Ему было 40 лет.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, спортсмен разбился на своем автомобиле на трассе Р-240.

Красников ехал из города Нижнекамск в Уфу и около 3 часов ночи на 69-м километре трассы внезапно выехал на встречную полосу, где в этот момент двигались «Газель» и фура Sitrak.

Мотогонщик не смог избежать столкновения и скончался на месте от полученных травм.

Николай Красников является восьмикратным чемпионом мира в личном зачете и 12-кратным в командном.

В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее российская спортсменка Юлия Родина, профессионально занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде. Она не справилась с отбойным течением и утонула.