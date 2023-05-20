Мужчина зарезал жену ножницами в ходе ссоры

Ссора супругов из Читы переросла в жестокую бойню. Инцидент произошел 15 мая в микрорайоне Молодежный.

Согласно данным, 48-летний мужчина поссорился с женой, и вслед за словесной перепалкой в ход пошли ножницы. Разъяренный мужчина, схватив ножницы, воткнул их в грудь супруге. От полученных ранений женщина умерла.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Обвиняемый признался, что в момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет kp.ru.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу.

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