«Ноги начали трястись»: ребенка в Перми ударило током от провода на остановке

В Перми 13-летнего школьника ударило током на остановке. Мальчик задел провод, когда подошел к расписанию автобусов.

Школьник был не один, а со старшим братом. Но родственник даже не понял, что произошло.

Мама подростка рассказала, что, по словам ребенка, «обе ноги сильно начали трястись». Мальчик упал в сторону проезжей части, но затем «перекатился с этого места и смог встать».

Когда подошел автобус, ребенок сел в транспорт, но чувствовал боль в руке: она «сильно тряслась».

Родители вызвали сыну скорую, его отвезли в больницу. Ребенка обследуют, дважды в сутки он делает ЭКГ. От удара током правая рука стала слабой, но мальчик может писать и держать ложку.

Ранее сообщалось о смерти 3-летнего ребенка в московском саду. Выяснилось, что умерший слишком увлекался гаджетами.