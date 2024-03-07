В Подольске школьник случайно чуть не задушил себя, пытаясь развлечь одноклассников

В Подольске школьник чуть не задушил себя, пытаясь развлечь одноклассников. Инцидент произошел утром 7 марта в спортивном зале.

Подробности приводит сайт mk.ru.

12-летний ученик хотел произвести впечатление на класс, но сам чуть не стал жертвой шалости из-за каната. Школьник потерял сознание, из учебного заведения его увезли в больницу.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Барнауле семиклассник ударил сверстника молотком по затылку. Нападение произошло на перемене – пострадавший ребенок сидел в телефоне и не видел, как подошел одноклассник.

Известно, что ученик взял молоток из дома. После случившегося его отправят на обследование у психиатра. Второй ребенок был доставлен в больницу – у него ушиб мягких тканей.