В подмосковном Реутове мужчина выиграл суд у бывшей жены за пост о его долгах

Житель Реутова отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за пост в социальных сетях о его долгах по алиментам. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Мужчина обвинил экс-супругу в незаконном разглашении его персональных данных.

Источник утверждает, что Реутовский городской суд рассмотрел иск мужчины к бывшей жене. Отмечается, что экс-супруг требовал от нее 750 тысяч рублей возмещения морального ущерба за пост в социальных сетях.

Также сообщается, что сейчас несовершеннолетние дети живут с матерью. Мать подала на алименты, но мужчина оказался недобросовестным отцом, и денег в полном объеме семья так и не увидела.

Она выложила в местном паблике от своего имени постановление судебного пристава о привлечении экс-мужа к административной ответственности в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов. В опубликованном документе были указаны ФИО должника и все его данные.

«В комментариях к посту Мария в оскорбительных выражениях высказала все, что думает об отце своих детей. Возмущенный мужчина за это подал на жену в суд», – говорится в сообщении.

Мужчина обвинил ее в разглашении персональных данных без его согласия и нарушении его права на неприкосновенность частной жизни.

В результате суд пришел к выводу, что экс-супруга действительно нарушила закон, разместив в соцсетях постановление судебного пристава с данными бывшего супруга. Суд обязал женщину удалить пост из соцсети и выплатить бывшему мужу компенсацию морального вреда. Но сумма получилась не 750 тысяч, а только 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья хочет отобрать детей у бывшей жены с помощью видео.