«Мама больна»: житель Подмосковья хочет отобрать детей у бывшей жены с помощью видео

Житель одного из городов Подмосковья обратился в суд с требованием распределить между ним и бывшей супругой двоих детей, а также ипотечную квартиру. Сделать он это собрался с помощью неоднозначного видео. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Отмечается, что когда-то жена хотела намекнуть бывшему мужу, что пора бы перечислить деньги для детей и прислала провокационное видео, на котором его младшая дочь с полиэтиленовым пакетом на голове просит милостыню. Девочка держала табличку «Подайте Христа ради на пропитание. Мама больна, отец подлец».

Подчеркивается, что после развода жена осталась воспитывать 17-летнего сына и 5-летнюю дочь. Мужчина съехал в квартиру своих родителей, но он не ожидал, что бывшая супруга начнет требовать алименты.

Тогда он нашел это старое видео и обратился в суд с требованием о разделе детей и имущества. Источник утверждает, что ипотеку за квартиру платит женщина.

Кроме этого, сообщается, что сами дети против того, чтобы даже видеться с родным отцом. Прошлый год для них – это кошмарный сон: отец, работая в автосервисе, часто выпивал с друзьями, а потом ругал и бил жену.

«А однажды изрезал ножом руку сына, который посмел заступиться за мать», – отмечает источник.

После всех событий бывшая жена хочет лишить мужчину родительских прав, чтобы на детей с его стороны не было никаких посягательств.

Но мужчина решил пойти в атаку и хочет использовать то видео, чтобы родительских прав лишили не его, а как раз женщину.

Суду еще предстоит во всем разобраться, но уже сейчас подчеркивается, что в беседе с прокурором оба ребенка заявили, что не желают видеть отца больше никогда в жизни.

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