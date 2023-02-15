В подмосковном Реутове 13-летняя школьница забеременела от одноклассника

В подмосковном городе Реутов медики зафиксировали беременность у местной жительницы, которой всего 14 лет. Она учится в восьмом классе. Об этом сообщает MK.RU.

У школьницы недавно был день рождения, поэтому на момент зачатия ей было 13 лет. Предполагаемым отцом ребенка является ее одноклассник. По данным издания, девочка и ее мать обратились в женскую консультацию несколько дней назад. Врачи выяснили ее срок беременности – 29 недель.

Оказалось, что школьница долгое время встречалась с 14-летним одноклассником. О своем «интересном положении» она узнала еще в августе, но рассказала об этом маме только в начале 2023 года.

СМИ пишут, что подростков характеризуют с положительной стороны, ни в чем плохом они замечены не были.

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