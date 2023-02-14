Мать шестилетнего ребенка подстерегла пятиклассника и набросилась на него с кулаками

Редкое зрелище массовой потасовки с участием маленьких детей попало на видеокамеры торгово-развлекательного центра в Санкт-Петербурге. Спровоцировала инцидент 39-летняя мама, посчитав, что ее шестилетнего сына несправедливо обидели.

По предварительной версии, после прыжков на батуте в детской зоне несколько малышей и подростков оказались в комнате отдыха. У одного детей были длинные волосы, что стало первоначальным поводом для словесной перепалки. С длинноволосым отказались играть, обозвав «девчонкой».

«Девчонка» рассказал обо всем маме, и та, встав в засаде засаде, и набросилась на обидчика с кулаками.

На видео видно, как целая толпа ребятишек принимает участие в конфликте, видимо, пытаясь помочь женщине справиться с ничего не понимающим шестиклассником.

Сообщается, что как минимум один из участников инцидента попал в больницу с ушибами в области брюшной стенки. Полиция разбирается в произошедшем.