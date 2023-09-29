Сгорежа заживо: мужчина облил сестру бензином после ссоры и поджег

Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего мужчину, который расправился с сестрой после ссоры. Ранее судимый житель Нижнего Новгорода облил родственницу бензином и сжег заживо, передает портал NN.ru.

Конфликт между мужчиной и его сестрой произошел накануне, 28 сентября. По данным Следственного комитета, спор начался по малозначительному поводу. В процессе выяснения отношений нижегородец облил родственницу бензином и поджег. Рядом не было никого, кто мог бы помочь женщине. В итоге она сгорела заживо. Ее брат получил травмы — его увезли в больницу с ожогами рук.

Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокость. Задержанный нижегородец уже дал признательные показания. Параллельно в отношении мужчины расследуется дело о краже и побоях. Известно, что мужчина совершил эти преступления еще летом.

Ранее в Подмосковье мужчина облил бензином экс-возлюбленную и поджег. В результате нападения пострадавшая женщина выжила и оказалась в реанимации.