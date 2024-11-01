В подмосковной школе рухнул навесной потолок

В подмосковном Раменском в новой школе рухнули плиты и каркас навесного потолка. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, заведение ввели в эксплуатацию совсем недавно — первая линейка прошла здесь 2 сентября. При этом, как рассказали родители учебников, в здании не работает видеонаблюдение и регулярно отключают электричество.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что в результате обрушения никто не пострадал. В администрации учреждения уточнили, что в момент ЧП в этом крыле уроков не было. К настоящему моменту специалистам удалось устранить все последствия случившегося.

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