Любвеобильная «девушка-скинхедка» забеременела от восьмиклассника в российском городе

20-летняя девушка из Всеволожского района Ленобласти заявила, что беременна от восьмиклассника. Это следует из рапорта инспектора по делам несовершеннолетних, поступившем накануне вечером в полицию, пишет Фонтанка.

Минувшей осенью девушка вступила в половую связь с 14-летним учащимся одной из старинных школ Петербурга. При этом не уточняется, при каких обстоятельствах они познакомились. Впоследствии россиянка забеременела от юного ухажера.

В отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.

Издание уточняет, что ранее россиянка была судима за кражу, угрозу убийством и вандализм. Друзья ее называют «девушкой-скинхедкой». Записи ее номера в телефонах у других абонентов доказывают, что будущая мама была очень любвеобильна.

Ранее в Кемеровской области 57-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней внучки. Девочка сейчас находится на восьмом месяце беременности.