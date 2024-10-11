Зарезавшую сестер 13-летнюю школьницу из Тольятти могут признать вменяемой: новые детали убийства

Школьница из Тольятти, жестоко расправившаяся с младшими сестрами, готовилась к убийству. В ходе общения со следователями они призналась, что заранее спрятала нож в своей комнате.

Как пишет Telegram-канал Baza, у школьницы давно были мысли об убийстве детей, однако она сомневалась. При этом в день расправы она пришла в ярость, так как девочки якобы мешали ей делать уроки.

Врачи психиатрической клиники, которые сейчас занимаются обследованием школьницы-убийцы, считают, что у нее был и другой мотив — сделать больно своему отчиму.

По словам источника канала, она уничтожила «любимые игрушки отчима».

По предварительным данным, 13-летняя школьница, убившая 2-летнюю и 5-летнюю сестер, будет признана вменяемой.

Ранее также сообщалось, что школьница могла совершить убийство, так как не хотела с сидеть с детьми. По основной версии следствия, девочку заставили присматривать за сестрами, когда у нее были планы на встречи с друзьями.