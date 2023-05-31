Массажист в Москве убил клиента и замаскировал преступление под самоубийство
Фото: Чесноков Эдвард/Komsomolskaya Pravda/East News
В Москве 23-летнего массажиста заподозрили в убийстве клиента. Чтобы скрыть следы преступления и избежать наказания, он замаскировал его под самоубийство.
По данным РЕН ТВ, тело 38-летнего программиста нашли 28 мая в квартире, расположенной на улице Яблочкова. Первоначально смерть восприняли как суицид.
Позже стало известно, что массажист ударил клиента, связал и задушил, а дальше инсценировал самоубийство. Причиной убийства названы домогательства: клиент якобы обещал заплатить массажисту двойную сумму за интимные услуги, но предложение не понравилось специалисту.
Замаскировать убийство мастеру помогло медицинское образование.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. С ним работают следователи.
Ранее сообщалось, что в Москве пропал 33-летний мужчина, которому в последнее время звонил маньяк. Два года назад он вышел на свободу.