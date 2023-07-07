В Подмосковье женщина обнаружила два трупа во время прогулки в парке

В Жуковском парке Московской области женщина обнаружила два трупа во время прогулки.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Около площадки для метания ядер лежало два тела: мужчины и женщины. Испугавшись находки, жительница Подмосковья сразу же обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и опознали погибших. Ими оказались 38-летняя жительница Алушты и 34-летний мужчина из Ахтубинска.

По предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было. Вероятно, пара скончалась и з-за передозировки наркотических веществ.

Ранее мы писали, что в Красногорском городском округе был найден труп крупного инвестора и бывшего чиновника Минстроя — 46-летнего Андрея Белюченко. Тело обнаружила дочь в частном доме умершего. Причины смерти пока не установлены.