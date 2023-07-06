В Подмосковье найден труп бывшего 46-летнего чиновника Минстроя

В Красногорском городском округе найден труп крупного инвестора и бывшего чиновника Минстроя. Причины смерти пока не установлены.

Об этом сообщает mk.ru.

Его труп обнаружила дочь. Мужчина скончался в своем частном доме. По предварительным данным, на момент смерти он находился дома один. На лбу умершего обнаружены ссадины и следы запекшейся крови.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают версию несчастного случая.

Известно, что погибший — 46-летний Андрей Белюченко. Некоторое время назад он занимал должность директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя, после этого работал заместителем генерального директора НИЦ «Строительство».

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