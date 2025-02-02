Хотела пройти процедуру под названием «Морфеус»: блогер Любовь Бабуцки умерла в салоне красоты

Бизнес-леди и блогер Любовь Бабуцки умерла в одном из салонов красоты в Молдавии. Владелец клиники сразу после трагичного случая уехала из страны, передает издание «Блокнот Молдова».

По данным СМИ, 35-летняя женщина записалась на процедуру под названием «Морфеус». Клиентке вкололи препарат, после чего у нее случился анафилактический шок.

Согласно одной из версий, медиков вызвали на место слишком поздно. Спустя три минуты, как они прибыли, блогер перестала дышать. Врачам осталось только констатировать смерть женщины.

По факту случившегося ведется расследование. Владелица клиники спешно покинула Молдавию. Известно, что у нее может быть еще один процедурный кабинет в Киеве.

Ранее сообщалось, что в клинике, где лечится от алкоголизма рэпер Гуф, умер пациент. Причина внезапной смерти мужчины устанавливается.