В Подмосковье женщина хотела развестись, но ее обрили и заставили целовать ноги

Жительница Подмосковья обратилась в полицию, обвинив мужа в избиении и издевательствах после объявления о разводе. Выяснилось, что прошлым летом 45-летний супруг, уроженец Азербайджана, вместе с двумя братьями избили ее, обрили налысо и заставили целовать всем троим ноги.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

37-летняя россиянка сообщила, что в июне прошлого года заявила мужу о планах развестись. Пара воспитывала троих детей. Женщина нашла другого мужчину. Вскоре у дома ее встретили двое братьев супруга, они предложили проехать к месту семейного праздника, но привезли в недостроенное здание, завели в подвал и стали угрожать убийством.

Затем ее избили и обрили налысо. Позже прибыл супруг, он стал бить женщину головой о стену. После всех издевательств троица заставила ее целовать ноги и вымаливать прощение.

В тот день у пострадавшей забрали зарплату 70 тыс. рублей, а также документы. Все продолжалось до 5 утра. Затем женщину отвезли домой. Ей поставили условие: она должна отказаться от развода, оставить кавалера и всегда ходить лысой.

После этого женщина и ее избранник сбежали в Адыгею и вернулись лишь в июне 2023 года. Только сейчас она написала заявление в полицию. На очной встрече в отделе в ее адрес снова начались угрозы. Несмотря ни на что, всех отпустили домой. Супруг успел настроить детей против матери – они не желают с ней общаться.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина проломил череп шестимесячной дочери в ходе ссоры с женой.