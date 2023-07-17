Проломил череп: шестимесячный ребенок пострадал во время ссоры мужа с женой

В Челябинской области мужчина поссорился с женой и проломил череп шестимесячной дочери. Все произошло в Карталах. Житель уже задержан. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным портала, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выяснял отношения с супругой. Во время ссоры он хотел ударить женщину, но случайно попал по своей дочери.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали мужчину. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. У нее зафиксировали закрытый перелом теменной кости.

Источник утверждает, что в отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что мужчина, застреливший маленькую дочь в Подмосковье, конфликтовал с женой. Все произошло в многоэтажке, где проживала семья – 38-летний муж, 30-летняя жена и их маленькая дочь.

С виду это была благополучная семья, но родственники мужчины говорят, что у них с супругой были плохие отношения. Женщина даже собиралась взять ребенка и уйти от избранника, но он был против.