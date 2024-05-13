В Подмосковье женщина едва не умерла на майских праздниках, подавившись шашлыком

В Подмосковье 55-летняя женщина едва не умерла на майских праздниках. Она не смогла прожевать кусок свиного шашлыка и, проглатывая его целиком, подавилась. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, жительница Сергиева Посада отправилась в выходные вместе с друзьями на пикник. Они пожарили мясо и стали есть. Однако веселая встреча чуть не закончилась смертью. Дело в том, что один из кусков шашлыка все никак не поддавался женщине, поэтому она не стала дальше пытаться его измельчить и проглотила. Из-за этого непрожеванная свинина застряла у нее в пищеводе.

Когда россиянке стало плохо, ее товарищи вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили ее в ближайшую больницу, где смогли достать кусок мяса. Освобождать дыхательные пути пациентки пришлось эндоскопом.

Ранее в майские праздники отравились 40 курсантов Воронежского института МВД. Семерых из них пришлось госпитализировать. Остальные были отправлены на амбулаторное лечение.