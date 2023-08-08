В Подмосковье женщина чуть не погибла из-за запущенного больного зуба

В Подмосковье женщину госпитализировали в реанимацию из-за осложнений, которые возникли из-за невылеченного зуба. Она была доставлена с высокой температурой, воспалением шеи и грудной клетки. Врачи сделали операцию.

Подробности сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В Московской областной больнице врачи установили, что причина тяжелого состояния пациентки – острое гнойное воспаление из-за невылеченного зуба.

40-летняя женщина страдала не один день, но к стоматологу не шла. У нее развился флюс, затем абсцесс, далее появилось гнойное воспаление. Пациентка могла умереть – начался медиастинит. За ее жизнь боролись две бригады врачей.

Медики сделали операцию на лице, груди, шее, все очистили от гноя. 12 дней она провела в реанимации. В скором времени пациентку выпишут.

Ранее стоматолог Владимир Лосев рассказал о распространенном заболевании – бруксизме – и дал совет, как перестать скрипеть зубами.