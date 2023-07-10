Скрежет зубами во сне и не только: стоматолог рассказал о бруксизме и методах его лечения

Стоматолог, кандидат медицинских наук Владимир Лосев рассказал о распространенном заболевании – бруксизме, а также раскрыл три шага в его лечении. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Бруксизм – это заболевание, выражающееся в чрезмерно сильном сжатии зубных рядов и соответственно сжатии зубов. Чаще проявляется во время сна (скрежет, стуки зубами, чавкание, сглатывание слюны).

Лосев рассказал, что скрежет зубов не всегда является показателем того, что у человека бруксизм. У такого заболевания есть и другие последствия, например истирание зубов, шумы в ушах, головные боли, щелчки челюсти.

Эксперт подчеркнул, что существует четыре вида бруксизма: ночной, дневной, комбинированный, психогенный.

По словам Лосева, есть всего две причины такого заболевания. Первая – это работа центральной нервной системы. Часто выражается в чрезмерном сжатии зубов. Вторая причина – это дефекты зубных рядов. Например, отсутствующие или разрушенные зубы, а также некорректное протезирование.

Врач отметил, что есть три шага, которые ведут к избавлению от бруксизма. Первый шаг – тотальная всеобъемлющая санация полости рта.

«Не оставляем во рту никаких воспалительных процессов, никакого кариеса и зубного налета, никакого пародонтита, никаких воспалений», – говорит Лосев.

Второй шаг – это изготовление специальной капы от бруксизма. Она поставит челюсть в корректное положение, при котором сустав будет находиться в правильном положении, а мышцы расслабятся.

Заключительным шагом специалист назвал грамотное протезирование в правильном прикусе.

«Вопрос решается с помощью техник хронопластики и восстановления с помощью керамических реставраций», – подвел итог Лосев.

Ранее сообщалось, что ученые разработали метод регенерации зубов.