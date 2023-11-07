В Подмосковье завистливая студентка заказала гроб на имя одногруппницы и ежедневно оформляла на нее доставки

В Подмосковье 21-летняя студентка обратилась в полицию после того, как более двух недель получала уведомления о заказанных товарах и услугах на свой адрес. Неизвестный оформлял доставку с оплатой наличными при получении. В одном из заказов были гроб, венки и похоронное платье на сумму 50 тыс. рублей.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Жительница Ивантеевки сообщила, что с 17 октября на телефон и электронную почту поступали уведомления о доставках. Она якобы оформляла заказы с доставкой на свой адрес, но до встречи с курьерами девушке приходилось все отменять.

С ней связывались из медицинского центра, чтобы подтвердить визит к онкологу, и из похоронного бюро, где был оформлен заказ на гроб, венки, крест, платье и ленту с надписью «бальной танцовщице».

Девушка встревожилась: она поняла, что неизвестный пранкер хорошо с ней знаком. Студентка заподозрила во всем одногруппницу: она могла завидовать красоте и достижениям.

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