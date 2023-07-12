В Подмосковье застрелили медведицу, которая выбралась из вольера и гонялась за хозяйкой

В Подмосковье медведица выбралась из клетки в частном зверинце и зашла в дом, где стала гоняться за хозяйкой. На место прибыли экстренные службы, животное застрелили.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Происшествие случилось в загородном доме в Одинцовском городском округе. Рядом с домом был установлен вольер. В какой-то момент медведица вырвалась из клетки, зашла в дом и стала гоняться за хозяйкой.

Женщина выбежала за территорию участка, закрыла за собой дверь и добралась до ресторана, расположенного неподалеку. Она попросила вызвать экстренные службы.

Охранник заведения рассказал, что она была напугана и практически без одежды. Хозяйка животного сообщила, что, вероятно, плохо закрыла клетку, когда кормила зверя. На место прибыли полиция и Росгвардия, раздались 4 выстрела. Позже хозяйка животного рассказала, что его застрелили и увезли.

По информации издания, медведица жила у нее 20 лет. Женщина также держала шимпанзе, но животное скончалось несколько лет назад.

Ранее в Бурятии мужчина застрелил друга во время охоты, перепутав с медведем.