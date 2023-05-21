14:49, 21 мая 2023
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Внук насмерть забил бабушку гантелями и ножом
В Воронеже внук убил свою бабушку гантелями и ножом.
В Воронеже внук в неадекватном состоянии набросился на свою бабушку с гантелями и ножом.
36-летний мужчина поссорился с пенсионеркой. В момент конфликта он взял нож и гантели. Удары мужчина наносил проверенного. В общей сумме их было около 100, пишет РЕН ТВ.
Женщина умерла на месте от нанесенных травм. Полиция задержала мужчину, а вскоре выяснилось, что у него есть хронические психические расстройства.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов настаивают на помещении задержанного в психиатрическую лечебницу.
Ранее мы писали, что женщина заманивала сладостями детей на детской площадке и пыталась их увести в неизвестном направлении.