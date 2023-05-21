Внук насмерть забил бабушку гантелями и ножом

В Воронеже внук в неадекватном состоянии набросился на свою бабушку с гантелями и ножом.

36-летний мужчина поссорился с пенсионеркой. В момент конфликта он взял нож и гантели. Удары мужчина наносил проверенного. В общей сумме их было около 100, пишет РЕН ТВ.

Женщина умерла на месте от нанесенных травм. Полиция задержала мужчину, а вскоре выяснилось, что у него есть хронические психические расстройства.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов настаивают на помещении задержанного в психиатрическую лечебницу.

Ранее мы писали, что женщина заманивала сладостями детей на детской площадке и пыталась их увести в неизвестном направлении.