В Подмосковье задержали многодетную мать, которой выдали сертификат на 24 млн для покупки жилья

В Подмосковье задержали многодетную мать, уроженку Таджикистана, которой несколько дней назад выдали сертификат в размере 24 млн рублей для приобретения жилья. Женщину заподозрили в мошенничестве.

Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Следствие полагает, что женщина намеренно занизила доходы супруга. Предоставленная ею выписка из домовой книги оказалась недостоверной – в документе указали даже тех членов семьи, которые не проживают с семьей в однокомнатной квартире, это брат и двое его детей.

В квартире провели обыск и нашли дорогостоящие телефоны за 120 тыс. рублей и 140 тыс. Это опровергает статус семьи как малоимущей.

Напомним, семья получила сертификат на покупку жилья большей площади. Указывалось, что супруги живут в однушке в Мытищах с семью детьми. Известно, что пара получила гражданство России 14 лет назад. В соцсетях многодетной матери нашли рекламу магазина, из-за чего блогеры усомнились, что семья малоимущая.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли 82-летнюю блокадницу в квартире без воды и света. В таких условиях женщина жила годами.