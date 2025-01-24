В квартире бегают крысы и блохи: блокадница из Петербурга несколько лет жила без света, воды и отопления

В Санкт-Петербурге прокуратура организовала проверку из-за условий проживания 82-летней блокадницы. Женщина, по данным Telegram-канала Осторожно, новости, несколько лет жила без воды, света и тепла.

Тревогу забил сосед пожилой женщины, который въехал в свою новую квартиру несколько дней назад. Он почувствовал неприятный запах, который исходил из квартиры пенсионерки.

После мужчина узнал, что блокадница проживает одна без элементарных удобств. В ее жилище на улице Талалихина холодно и сыро, а еще бегают крысы и блохи.

«Родственники ей не помогают и, скорее всего, просто ждут, чтобы вступить в наследство», — предположил сосед.

Благодаря внимательному мужчине пенсионерку перевезли в другое место. Пока она находится в социальном доме. Там за ней организовали должный присмотр.

Ранее в Подмосковье у пенсионерки в палец вросло кольцо. Женщина носила ювелирное украшение более 20 лет.