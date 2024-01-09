В Подмосковье яйцо из киндер-сюрприза застряло в заднем проходе подростка

В Подмосковье яйцо из киндер-сюрприза застряло в заднем проходе 13-летнего школьника. Подростку потребовалась помочь врачей – ему сделали стимулирующий укол.

Подробности инцидента приводит сайт mk.ru.

В ночь на 8 января школьник принимал душ. Его внимание привлекло пластмассовое яйцо из киндер-сюрприза. Школьник решил поэкспериментировать, но не ожидал, что не сможет вытащить игрушку.

Он прочитал в интернете о возможных последствиях, испробовал разные методы и только потом сообщил о случившемся отцу. Тот вызвал скорую.

В больнице ребенку сделали укол, и через несколько часов яйцо вышло наружу. Отец провел с сыном беседу.

Ранее сообщалось, что в Обнинске 11-летний школьник покончил с собой после того, как мать лишила его игр на планшете в праздники. Инцидент произошел вечером 8 января перед сном. Подробности читайте здесь.