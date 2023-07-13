В Подмосковье взрослый мигрант облапал девочку-подростка в продуктовом магазине

Взрослый мужчина из Подмосковья облапал девочку-подростка в продуктовом магазине на глазах у ее друзей. Координатор организации «Русская община» Андрей Ткачук заявил, что семью потерпевшей возьмут под охрану. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел рядом с железнодорожной станцией Икша. Ткачук утверждает, что мужчина – уроженец Узбекистана.

Сотрудники магазина предположили, что злоумышленник мог преследовать группу подростков, поскольку тот зашел в помещение сразу после них. Кроме того, он дождался, когда дети подойдут к нему, и только потом начал приставать к девочке. Родственники ребенка обратились в полицию.

«Разбираемся по случаю с педофилом. Пока информация только от знакомых потерпевших о том, что семья педофила угрожает и требует забрать заявление», - пояснил Андрей Ткачук.

Ранее мы писали, что санитара психиатрической больницы Урюпинска заподозрили в изнасиловании троих мальчиков.