В Дмитрове 79-летний пенсионер умер из-за старого холодильника

В Дмитрове 79-летний мужчина скончался в пожаре, который начался из-за неисправного холодильника. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло рано утром 22 марта в деревне Паходкино. Жительница дома заметила пожар и успела выбежать на улицу, а ее муж не смог выбраться. Через два с половиной часа после начала пожара его обнаружили мертвым.

Женщина рассказала, что возгорание произошло после попытки подключить к сети старый холодильник. Пламя быстро распространилось на 64 квадратных метрах. Сейчас выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Ранее мы писали о том, как в Иркутской области оставшийся без присмотра в квартире 5-летний мальчик сгорел заживо. Сообщается, что ребенок жил в неблагополучной семье, состоящей на учете в органе соцзащиты. В выходной взрослые решили оставить сына и дочь одних, а сами ушли по своим делам – отец на работу, а мать в гости к соседям.

Долго без развлечений брат с сестрой сидеть не смогли и стали искать приключения. В одной из комнат они без труда нашли коробку со спичками, и эти игры с огнем привели к масштабному пожару.