В Подмосковье врачи спасли 33-летнего мужчину с литром гноя в легких

Житель подмосковного города Долгопрудный обратился к медикам с жалобами на влажный кашель, боль в груди, одышку и повышенную температуру. Проведенное обследование показало, что в легких 33-летнего мужчины скопился литр жидкости и гноя.

При этом правое легкое пациента сжалось, из-за чего ему было тяжело дышать. Как выяснилось, причиной возникшей патологии стала невылеченная пневмония.

Мужчину экстренно госпитализировали и откачали жидкость и гной. После этого ему провели терапию антибиотиками в условиях стационара.

Как сообщается на сайте Минздрава Московской области, контрольный рентген показал, что легкое пациента расправилось, наметилась положительная динамика выздоровления. Мужчину уже выписали из больницы, он продолжает лечение дома.

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