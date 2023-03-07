В Подмосковье восьмилетний школьник лишился двух пальцев из-за петарды

Восьмилетний школьник из Подмосковья потерял два пальца на левой руке из-за петарды, которая была куплена в специализированном магазине. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По данным издания, во время прогулки с отцом в Пироговском лесопарке подмосковного Пушкино мальчик начал играться с петардами, которые остались после празднования Нового года. «Бомбочки» были приобретены в магазине пиротехники. Добавляется, что родители лицензию на данный товар проверяли.

Но в результате одна из петард сразу не загорелась, и ребенок поджег ее еще раз, «бомбочка» взорвалась прямо в руке. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи ампутировали средний и безымянный палец левой кисти.

На данный момент инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку этого инцидента.

Ранее сообщалось о том, почему пиротехника опасна для вашего здоровья. Фейерверки, петарды, бенгальские огни — абсолютно безобидные на первый взгляд, они таят в себе ряд массу опасностей.

Искра от бенгальской свечи, например, может запросто травмировать глаза. А если прикоснуться к только что потухшему факелу, то можно получить ожог. Чаще всего от таких травм страдают дети. Соблюдайте технику безопасности – не подходите к зажженной петарде ближе максимально допустимого расстояния, хорошо фиксируйте фейерверки.

Ожоговые травмы первой и второй степени можно лечить в домашних условиях. Первой помощью будет обработка места ожога антисептиком и наложение повязки. Можно использовать мазь – для этого подойдет «Левомеколь» или «Пантенол». При серьезных глубоких ожоговых поражениях с признаками шока и некроза лучше сразу вызывать неотложку.